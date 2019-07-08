UEFA korkusuyla 102 milyon dolar kâr
UEFA kriterlerine uyum mecburiyeti kulüplerimizi alım-satımda kâra geçirdi.
Son 5 yılda 187 milyon dolar transfer geliri elde eden kulüpler, buna karşın 85 milyon dolar harcadı.
UEFA Finansal Fair Play (FFP) kriterelerine uyum mecburiyeti Türk kulüplerinin son 5 yıllık transfer gelirini 187 milyon dolara çıkardı. Kulüpler, alım-satım dengesinde 102 milyon dolar fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sermaye hesabı tablosundan derlenen bilgilere göre, özellikle FFP nedeniyle kulüpler, 2016’dan itibaren transferde artıya geçti.
2018’de büyük sıçrama
2015’te 28 milyon dolarlık gelir elde edilirken, aynı yıl 49 milyon dolarlık harcama yapıldı. 2016’daysa 26 milyon dolarlık satışa karşılık, 3 milyon dolar alış yapıldı. Kulüpler, 2017, 2018 ve 2019 Ocak-Nisan döneminde ise sırasıyla 32 milyon, 73 milyon ve 28 milyon dolarlık transfer geliri sağlanırken, aynı dönemde toplam 33 milyon dolarlık harcama kaydedildi.
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