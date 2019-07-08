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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

UEFA korkusuyla 102 milyon dolar kâr

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UEFA korkusuyla 102 milyon dolar kâr

UEFA kriterlerine uyum mecburiyeti kulüplerimizi alım-satımda kâra geçirdi.

Son 5 yılda 187 milyon dolar transfer geliri elde eden kulüpler, buna karşın 85 milyon dolar harcadı.

UEFA Finansal Fair Play (FFP) kriterelerine uyum mecburiyeti Türk kulüplerinin son 5 yıllık transfer gelirini 187 milyon dolara çıkardı. Kulüpler, alım-satım dengesinde 102 milyon dolar fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sermaye hesabı tablosundan derlenen bilgilere göre, özellikle FFP nedeniyle kulüpler, 2016’dan itibaren transferde artıya geçti.

2018’de büyük sıçrama

2015’te 28 milyon dolarlık gelir elde edilirken, aynı yıl 49 milyon dolarlık harcama yapıldı. 2016’daysa 26 milyon dolarlık satışa karşılık, 3 milyon dolar alış yapıldı. Kulüpler, 2017, 2018 ve 2019 Ocak-Nisan döneminde ise sırasıyla 32 milyon, 73 milyon ve 28 milyon dolarlık transfer geliri sağlanırken, aynı dönemde toplam 33 milyon dolarlık harcama kaydedildi.

UEFA korkusuyla 102 milyon dolar kâr

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