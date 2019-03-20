UEFA kararında Galatasaray etkisi! PSG...
UEFA'nın Finansal Fair Play nedeniyle soruşturma açtığı PSG kulübü CAS tarafından haklı bulundu.
UEFA'nın Finansal Fair Play nedeniyle soruşturma açtığı PSG kulübü CAS tarafından haklı bulundu.
CAS'tan yapılan açıklamada, PSG'nin itirazının kabul edildiği belirtilirken Fransız basınında sürpriz bir detay paylaşıldı.
Galatasaray ilham verdi
Fransız basınına yansıyan haberlere göre PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ve yönetimini harekete geçiren olay, CAS'ın geçtiğimiz ay Galatasaray hakkında verdiği olumlu karar oldu. Galatasaray'ın izlediği politikanın doğru olduğuna inanan PSG yönetimi de hamlesini yaptı ve olumlu sonuç aldı.
UEFA resmen açıkladı
UEFA resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "CAS'ın PSG hakkındaki kararını değerlendirmeye alarak kurallarımızı değiştirmeyi düşüneceğiz." ifadelerine yer verildi.
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PSG, Fransa Ligue 1'de son oynadığı maçta evinde Marsilya'yı yenmişti...
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