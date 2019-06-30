UEFA kararı en erken temmuz ortası
İtalyan devi AC Milan, Finansal Fair Play sorumluluklarını yerine getiremediği gerekçesiyle gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nden men cezası alırken, gözler Fenerbahçe ve Trabzonspor konusunda verilecek karara çevrildi.
Lisans talimatlarını yerine getiren iki kulüp, önceki gün TFF ve Bankalar Birliği tarafından borç yapılandırma projesinin hayata geçmesiyle rahat bir nefes alırken, UEFA’nın iki kulüp için en erken temmuz ortasında karar vereceği, kararın temmuz sonuna da sarkabileceği öğrenildi.
Beklenen kararın çıkması çok zaman alırsa, Avrupa kupaları için yapılacak kura çekiminde Türkiye’den katılım gösterecek olası kulübün adının yerine “Türkiye’den katılacak kulüp” ibaresinin yer alabileceği ifade edildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle