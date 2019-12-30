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Futbol
Haber Giriş: 30.12.2019 - 07:00,Son Güncelleme:/

UEFA, her devrede 1 kez ‘VAR’ itiraz hakkı istedi

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UEFA, her devrede 1 kez ‘VAR’ itiraz hakkı istedi

Avrupa futbolunun patronu Aleksandar Ceferin, ofsayt uygulamasının yumuşatılmasını ve her takıma devre başına bir kez VAR itiraz hakkı verilmesini talep etti.

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, VAR uygulamasında önemli değişiklikler talep etti.

Ceferin, her takıma devre başına 1 kez VAR itiraz etme hakkı verilmesi gerektiğini savundu. Futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB bu öneriyi kabul ederse, itiraz hakkı teknik direktörler tarafından kullanılacak. Hakemler, teknik direktörün itirazı sonrası monitöre gidip pozisyonu izlemek zorunda olacak. UEFA Elit

Teknik Direktörler Semineri’nde Jürgen Klopp, Pep Guardiola, gibi futbol adamları ile fikir alışverişinde bulunan Ceferin, özellikle ofsayt uygulamalarından şikayet etti. Ceferin, “Bir oyuncunun ayakkabı numarası daha büyükse ofsayt oluyor!” dedi.

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