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Futbol
İSTANBUL (İHA) - 
11.12.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

UEFA, Galatasaray'ın Juventus maçını unutmadı

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UEFA, Galatasaray'ın Juventus maçını unutmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, yoğun kar nedeniyle ertelenerek 11 Aralık 2013 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Juventus karşılaşmasını takipçileriyle paylaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabı Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği karşılaşmayı unutmadı ve takipçileriyle paylaştı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında 10 Aralık 2013 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabaka yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki güne ertelenmişti. 11 Aralık'ta saat 15.00'te devam eden karşılaşmayı sarı-kırmızılılar Wesley Sneijder'in 85. dakikada attığı golle kazanmıştı.

İki gün süren mücadele sonucunda Cimbom, adını bir üst tura yazdırmış ve unutulmaz zaferlerinden birini elde etmişti.

Paylaşımda ayrıca Galatasaray'ın PSG'yi geçip, UEFA Avrupa Ligi bileti alıp, alamayacağı yönünde takipçilerine soru soruldu.

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