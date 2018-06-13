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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
13.06.2018 - 18:57, Son Güncelleme:

UEFA, Galatasaray ile anlaşmasını açıkladı!

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UEFA, Galatasaray ile anlaşmasını açıkladı!

UEFA, Financial Fair Play raporunu açıkladı. Rapora göre Galatasaray break-even (kar zarar dengesi) kuralını yerine getirmedi. Buna göre Galatasaray ile 4 yıllık yeni bir anlaşma yapıldı. Öte yandan Beşiktaş'ın anlaşmayı yerine getirdiği açıklandı. Fenerbahçe'nin ise kısmen anlaşmaya uyduğu duyurulurken bu iki kulüp için herghangi bir sıkıntının olmadığı su yüzüne çıktı.

UEFA, Galatasaray ile yaptığı 4 yıllık yeni anlaşmanın detaylarını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı kulüp, bu yıl 6 milyon Euro para cezası ödeyecek. Galatasaray'ın ödeyeceği toplam meblanın ise 15 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Anlaşmanın detayları şu şekilde:

Yapılan anlaşma 2018-19, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarını kapsıyor.

- Galatasaray UEFA'ya 6 milyon Euro ödeyecek. Bu rakam Galatasaray'ın Avrupa gelirlerinden temin edilebilecek. Artı olarak Galatasaray toplamda 15 milyon Euro ödeyecek. Kalan bu 9 milyon Euro, anlaşmalara uyulması takdirde temin edilmeyecek.

- Gelir ve gider arasındaki fark 2018'de 20 milyon Euro, 2019'da ise 10 milyon Euro olacak. Üçüncü yılda ise sıfır zarar olmak zorunda.

- Galatasaray 2022'ye kadar Avrupa Kupaları'nda 25 yerine 21 oyuncu kaydettirebilecek. Anlaşmadaki maddeler yerine getirilirse her sezon bu sayı bir artacak.

FENERBAHÇE'DEN KAP AÇIKLAMASI

UEFA, Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonunda finansal fair-play kurallarına kısmen uyduğunu açıklamasının ardından sarı-lacivertli kulüp, konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"UEFA tarafından şirketimizde yapılan incelemelerle ilgili yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

UEFA CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu) İnceleme Dairesi'nin yaptığı çalışmalar sonunda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2017/18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdiği sonucuna varmıştır. Sonuç olarak, transfer kısıtlamaları ve A Listesinde yer alan oyuncu sayısının sınırlandırılması gibi öngörülen koşullu sportif önlemler kaldırılmayacak ve 2018/19 sezonunda uygulanmaya devam edecektir. Varsa, anlaşmada belirtildiği şekilde ek mali kesintiler yapılacaktır. Anlaşma rejimi, en başta öngörüldüğü üzere, Fenerbahçe SK için 2019 / 20 sezonu sonuna kadar uygulanmaya devam edecektir."

 

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