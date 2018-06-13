UEFA, Galatasaray ile anlaşmasını açıkladı!
UEFA, Financial Fair Play raporunu açıkladı. Rapora göre Galatasaray break-even (kar zarar dengesi) kuralını yerine getirmedi. Buna göre Galatasaray ile 4 yıllık yeni bir anlaşma yapıldı. Öte yandan Beşiktaş'ın anlaşmayı yerine getirdiği açıklandı. Fenerbahçe'nin ise kısmen anlaşmaya uyduğu duyurulurken bu iki kulüp için herghangi bir sıkıntının olmadığı su yüzüne çıktı.
UEFA, Galatasaray ile yaptığı 4 yıllık yeni anlaşmanın detaylarını açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı kulüp, bu yıl 6 milyon Euro para cezası ödeyecek. Galatasaray'ın ödeyeceği toplam meblanın ise 15 milyon Euro olduğu kaydedildi.
Anlaşmanın detayları şu şekilde:
Yapılan anlaşma 2018-19, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarını kapsıyor.
- Galatasaray UEFA'ya 6 milyon Euro ödeyecek. Bu rakam Galatasaray'ın Avrupa gelirlerinden temin edilebilecek. Artı olarak Galatasaray toplamda 15 milyon Euro ödeyecek. Kalan bu 9 milyon Euro, anlaşmalara uyulması takdirde temin edilmeyecek.
- Gelir ve gider arasındaki fark 2018'de 20 milyon Euro, 2019'da ise 10 milyon Euro olacak. Üçüncü yılda ise sıfır zarar olmak zorunda.
- Galatasaray 2022'ye kadar Avrupa Kupaları'nda 25 yerine 21 oyuncu kaydettirebilecek. Anlaşmadaki maddeler yerine getirilirse her sezon bu sayı bir artacak.
FENERBAHÇE'DEN KAP AÇIKLAMASI
UEFA, Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonunda finansal fair-play kurallarına kısmen uyduğunu açıklamasının ardından sarı-lacivertli kulüp, konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"UEFA tarafından şirketimizde yapılan incelemelerle ilgili yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:
UEFA CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu) İnceleme Dairesi'nin yaptığı çalışmalar sonunda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2017/18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdiği sonucuna varmıştır. Sonuç olarak, transfer kısıtlamaları ve A Listesinde yer alan oyuncu sayısının sınırlandırılması gibi öngörülen koşullu sportif önlemler kaldırılmayacak ve 2018/19 sezonunda uygulanmaya devam edecektir. Varsa, anlaşmada belirtildiği şekilde ek mali kesintiler yapılacaktır. Anlaşma rejimi, en başta öngörüldüğü üzere, Fenerbahçe SK için 2019 / 20 sezonu sonuna kadar uygulanmaya devam edecektir."
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