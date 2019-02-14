UEFA Fenerbahçe-Zenit maçı için soruşturma başlattı
Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
UEFA, Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının ardından disiplin soruşturması başlattı.
Yapılan açıklamada, Fenerbahçe taraftarlarının merdiven boşluklarını boş bırakmaması gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi. Aynı maçta Zenit taraftarlarının sahaya yabancı madde atmalarından dolayı Rus kulübü için de soruşturma açıldı.
UEFA bununla ilgili kararı 28 Şubat'ta verecek.
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