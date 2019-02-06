UEFA deplasman golü uygulamasını kaldırıyor
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde çok tartışılan deplasman golü kuralını kaldırmak için harekete geçti.
Alman Kicker gazetesinin haberine göre; UEFA İcra Komitesi, deplasman golü uygulamasını tartışmak için toplanma kararı aldı.
Konuyla ilgili UEFA Organizasyon Yöneticisi Giorgio Marchetti, ''Deplasman golü geçmişteki kadar zor değil. Kuralın kalkmasıyla beraber takımların daha atak oynamasını sağlayabiliriz.'' sözlerini kullandı.
Deplasmanda atılan 1 golün, 2 gol yerine geçtiği kural yıllardır uygulanıyor...
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