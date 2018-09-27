UEFA da "VAR" dedi
UEFA, 2019/20 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere, UEFA Süper Kupası, EURO 2020, 2020/21 UEFA Avrupa Ligi ve 2021 Uluslar Ligi finallerinde Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını açıkladı.
UEFA, 2019/20 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere, UEFA Süper Kupası, EURO 2020, 2020/21 UEFA Avrupa Ligi ve 2021 Uluslar Ligi finallerinde Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını açıkladı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle