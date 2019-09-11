UEFA, Cenk Tosun'u aday gösterdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriUEFA, Cenk Tosun'u aday gösterdi
GeriFutbol UEFA, Cenk Tosun'u aday gösterdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
11.09.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

UEFA, Cenk Tosun'u aday gösterdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
UEFA, Cenk Tosun'u aday gösterdi

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde en iyi performansı sergileyen futbolcu anketinde Cenk Tosun'a da yer verildi.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2020) elemelerinde en iyi performansı sergileyen futbolcu anketinde Cenk Tosun'a da yer verdi.

UEFA'nın şampiyonayla ilgili Twitter hesabından başlatılan ve "En iyi bireysel performans kimindi?" sorusunun yöneltildiği ankette, milli futbolcu Cenk Tosun'un yanı sıra Portekizli Cristiano Ronaldo, İngiliz Jadon Sancho ve Kosovalı Valon Berisha yer aldı.

Anketin sonuçları yarın belli olacak.

14
Fransa bunu konuşuyor Türkiye...
Fransa bunu konuşuyor! Türkiye...

Şenol Güneş, 4-0'lık maçın ardından bu açıklamaları yaptı...

"2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz"A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Gruba baktığımızda yerimizi olumsuz olarak görmüyoruz. İzlanda'yı yenseydik daha rahattık. Yolumuz devam ediyor, iyi durumdayız. İzlanda beraberliği veya galibiyeti olsa bitmişti" dedi.
daha fazla video için

UEFA, Cenk Tosunu aday gösterdi

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Demir Grup Sivasspor antrenmanı 4 eksikle sürdürdü
Balıkesirspor'dan 'Hadise konseri' kararı
Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby antrenmana katılamadı
CANLI | ABD - Fransa | FIBA Dünya Kupası çeyrek final maçı...