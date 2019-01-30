UEFA bu projeyi destekliyor

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB), kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırma konusunda yaptığı çalışmaya bir destek de Avrupa futbolunun patronu UEFA’dan geldi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, ödenmesi çok zor muazzam borç yüküyle karşı karşıya olan kulüplerimiz için bu projenin bir dönüm noktası olacağını söyledi. Telefonla ulaştığımız Ceferin, sorularımızı şöyle yanıtladı:

"Türk kulüpleri acı çekiyor"

TFF’nin ülkedeki kulüplere mali açıdan yardımcı olmayı hedefleyen yeni ekonomik planını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Konuyla ilgili UEFA İcra Kurulu üyesi Servet Yardımcı ve UEFA’daki profesyonellerden bilgi aldım ve Türk futbolu için ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışmalarını istedim. Her şeyden önce, bazı somut eylemlerin gerçekleşeceğini duyduğuma memnun oldum. Türk kulüpleri maddi sıkıntı yaşıyor. Özellikle en popüler kulüpler, geçmişteki hatalardan dolayı bugün acı çekiyor ve sürdürülebilirlikleri tehlikede. Borçlar muazzam, yüksek faiz oranları ve Türk Lirası’nın değer kaybı ile tablo daha da kötüleşti. Bu durum böyle devam edemez.

"Bu proje bir başlangıç olmalı"

Türkiye’deki kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması girişimi, Türkiye Cumhuriyeti ve Yıldırım Demirören’in öncülüğündeki TFF’nin bu zor durumu kabul ettiğini ve düzeltmeyi taahhüt ettiğini gösteriyor. Bu çok iyi bir haber. Önlemlerin önemli olması gerekecek çünkü zorluk çok büyük. Bu proje bir yolculuğun başlangıç noktası olmalı. Türk kulüpleri yabancı oyunculara aşırı derecede güvenmemeli. Yerel olarak genç yetenekleri geliştirecek ve rekabet edebilecek konumda olmalıdır. Türkiye devletiyle, futbol otoriteleri arasındaki bu anlaşmanın Türkiye’deki futbol için bir dönüm noktası olacağını umuyorum.

EURO 2024 oylamasında hiçbir ülkeyi desteklemedim

Türk halkında EURO 2024’ün ev sahipliği oylamasında sizin Almanya’yı desteklediğinize dair bir inanç vardı. Bu iddia doğru muydu?

Kimseyi desteklemedim çünkü teklif veren ülkelerin hiçbiri bana yakın değildi. Gazetelerde, kullandığım oyla ilgili saçma sapan haberler okudum. Bizim mücevher yarışmamızın ev sahipliğine aday olan iki büyük ülke ile şeffaf bir teklif süreci yaşadık. Lütfen UEFA Yürütme Kurulu üyelerinin Türkiye’ye bu yıl UEFA Süper Kupası’nı ve gelecek yıl da Şampiyonlar Ligi finalini organize etmesi için oy verdiğini unutmayın.

FİNANSAL FAIR PLAY SİSTEMİNDE KİMSEYE AYRICALIK YAPILMIYOR

FİNANSAL Fair Play’ in (FFP) yakın zamanda değişmesi için herhangi bir kriter var mı?

Kulüp lisansı ve FFP iyi gidiyor. Son rapora göre, yatırım ve kârlılık trendleri devam ediyor. 700 üst lig kulübü birlikte tarihteki ilk kârı elde etti. Neredeyse yüzde 9’luk yıllık gelir artışı görüyoruz. Avrupa kulüpleri tarihin en yüksek gelirini elde etti. Bunların hepsi harika göstergeler. Sorunuza geri dönersek; FFP sistemimizde sürekli bir evrim var ancak sistem çalıştığını kanıtladığı için devam edecek.

- FFP’ye uymayan bazı Türk kulüpleri Avrupa kupalarından dahi men edilirken Manchester City ve PSG’ye neden herhangi bir yaptırım uygulanmadı?

Davalar bağımsız kuruluşlarca ele alınıyor, bunlar hakkında yorum yapamam. Tüm yönleriyle dikkatlice baktıklarına eminim. Finansal Fair Play ve kulüp lisanslamanın nihai amacı, kulüpleri Avrupa rekabeti ile yasaklamamaktır. Aksine, amaç sürdürülebilirliklerini sağlamaktır. Sadece Türk kulüpleri değil, 28 ulusal federasyondan 70’ten fazla kulüp UEFA müsabakalarında yer alamadı. Bu nedenle, kulüplerin tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve borçlarını zamanında ödemeleri çok önemli.

AVRUPA'YA YENİ BİR KUPA GELİYOR

UEFA Avrupa Ligi çok fazla eleştiriliyor. Bu eleştirilere karşın UEFA’nın yeni bir kupa hazırlığında olduğunu görüyoruz. Planınız nedir?

Öncelikle, Avrupa Ligi hakkında çok fazla eleştiri görmediğimi söylemeliyim. Açıkçası, Şampiyonlar Ligi kadar büyük olamaz ama bu da büyük bir rekabet. Şimdi benzer formatlarda üçüncü yarışmamız olacak ve tüm bu organizasyonlar birbirleriyle bağlantılı olacak.

Yeni yarışmanın adı ne olacak?

Kesinlikle UEFA Avrupa 2. Ligi değil. Marka ekibimizin bu konudaki çalışmaları sürüyor. Harika bir isim ve hikaye bulacaklarına eminim.

İSTANBUL'DAKİ FİNALLER HARİKA OLACAK

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Türkiye Futbol Federasyonu’nun ülkenizin misafirperverliğini göstermek için çok çalıştığını biliyorum. Oynanacak bu finaller, Türkiye ve halkının futbol tutkusu sayesinde büyük başarılar kazanacak” ifadelerini kullandı.

TÜRK futbolu hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz?



Türkiye, yaklaşık 80 milyon insanıyla büyük bir ülke. Birçok kez orada bulundum. Aynı zamanda harika bir futbol ülkesi. Türkiye’deki taraftarların tutkusu dünya çapında ünlü. Altyapı için yıllardır yapılan yatırımın farkındayım. Araştırmalarımıza göre Türkiye aynı zamanda futbolun gelişiminde temel direklerden biri olan stadyumlara en fazla yatırım yapan ülkelerden. Ayrıca biraz daha tecrübeye ihtiyacı olan yetenekli ve genç bir milli takıma sahipler. Türkiye’yi düşünürken bir tarafta harika bir futbol tarihi, diğer tarafta da büyük futbol potansiyeli olan bir ülke görüyorum.



İstanbul bu yıl UEFA Süper Kupası’na, gelecek yıl da Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Beklentiniz nedir?



Her ikisi de elbette harika olaylar olacak. Ancak ondan önce, mart ayının ilk haftasında, UEFA üyesi federasyonların genel sekreterlerinin toplantısına gelmeyi planlıyorum. Finallere dönersek; TFF’nin ülkenizin misafirperverliğini göstermek için çok çalıştığını biliyorum. Bu finaller, Türkiye ve halkının futbol tutkusu sayesinde büyük başarılar kazanacak.



SORUNLAR DEVLET YARDIMIYLA ÇÖZÜLEBİLİR



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa kulüplerinin her açıdan hızlı bir gelişim içinde olduğunu belirtirken, Türk takımlarının yaşadığı ekonomik sıkıntıların devlet yardımıyla çözüleceğine inandığını söyledi.



VAR'IN KUSURSUZ OLMASINI İSTİYORUZ



Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez uygulanacak VAR sisteminin kusursuz olmasını sağlamak için gerçekten çok çalışıyoruz. VAR’ı mümkün olan en iyi ve şeffaf biçimde kullanacağız.

TARTIŞMA OLMASI KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL

VAR sistemiyle ilgili tartışmalar her zaman olacak. Bu, futbol için kötü bir şey değil. VAR, hakemlere yardımcı olmak için bir yardım aracıdır ancak sonunda kararı veren bir insan.

TEKNOLOJİ OYUNUN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI

Gelecekte teknolojik olarak VAR kadar büyük bir şey görmeyeceğiz. Ancak teknoloji kesinlikle oyunun bir parçası olacak. Dijitalleşme, oyunumuzun nüfuzunu, gelirlerini artıracak.