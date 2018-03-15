Sahaya kedi girmişti! Beşiktaş'a Avrupa'dan men cezası mı geliyor?
Beşiktaş, dün Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Bayern Münih maçında organizasyondaki eksiklik yüzünden 'sahaya kedi girmesinden' dolayı UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi. UEFA komitesi dün akşam oynanan Beşiktaş - Bayern Münih maçında sahaya giren kediyi "istenmeyen davranışlar" arasında saydığı için Beşiktaş'a soruşturma açtı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e ilk maçta 5-0, ikinci maçta ise 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Beşiktaş'ın, dün Bayern Münih ile oynadığı rövanş mücadelesinin ardından UEFA, siyah beyazlı kulübün Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamada siyah beyazlı ekip, Bayern Münih ile Vodafone Park'ta oynadığı rövanş mücadelesinde gerçekleşen; yabancı madde atılması, yetersiz organizasyon ve merdiven boşluklarının boş tututulması olayları nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
UEFA Disiplin Kurulu 31 Mayıs'ta maddeleri görüşerek bir karara varacak.
1 YIL MEN CEZASI DEVREYE GİREBİLİR!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon deplasmanda oynadığı Lyon maçında çıkan olaylar sonrasında 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası almıştı.
UEFA Disiplin Kurulu'nun "sahaya yabancı madde" atılması nedeniyle Beşiktaş'ı suçlu görmesi durumunda, 1 yıllık bu cezanın devreye girme ihtimalinin de olduğu belirtiliyor.
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