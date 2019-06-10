UEFA başkanı resmen açıkladı! Kural değişikliği...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriUEFA başkanı resmen açıkladı! Kural değişikliği...
GeriFutbol UEFA başkanı resmen açıkladı! Kural değişikliği...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Takvim
10.06.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

UEFA başkanı resmen açıkladı! Kural değişikliği...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
UEFA başkanı resmen açıkladı! Kural değişikliği...

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, saha içerisinde beyin sarsıntısı geçiren oyuncular için ek oyuncu değişikliği sağlayan bir kuralın 2021 yılına dek işleme konabileceğini açıkladı.

UEFA, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan (IFAB) sağlık personeli ve doktorlar üzerindeki baskıyı azaltmak, saha içerisinde beyin sarsıntısı geçiren oyuncuların maça geri dönmesini engellemek için mevcut kurallarda değişikliğe gitme yönünde düşünmeye çağırdı.

İngiliz Sky Sports'da yer alan habere göre UEFA Başkanı Aleksander Ceferin; Şampiyonlar Ligi yarı finalinde beyin sarsıntısı geçirme şüphesi olmasına rağmen sahaya geri dönen Belçikalı yıldız Jan Vertonghen'i gördükten sonra kural değişikliği talebinde bulunmaya karar verdiklerini belirtti.

"Vertonghen'e bir şey olmasından çok endişelendim. Çünkü sahaya geri döndüğünde kendini iyi hissetmediği açıktı. Vertonghen orada ölebilirdi" diyen Ceferin, sözlerini şu şekilde noktaladı;

"Bu yöndeki kuralda değişiklik meydana getirmek için FIFA ile görüşeceğiz. FIFA da bu sorunu çözmeye çalışıyor. Eğer oyunculara bir şey olursa sonsuza dek pişman oluruz. Eğer bir oyuncunun ihtiyacı varsa ona yardım etmelisiniz. Kural değişikliği kesinlikle oyunu etkilemeyecek."

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
UEFA başkanı resmen açıkladı! Kural değişikliği...
Galatasaray'dan Vedat Muriç'e 3,5 milyon Euro
Aatıf Chahechouhe: "Volkan Demirel'e çok üzüldüm"
İzlanda cephesinden ilk açıklama