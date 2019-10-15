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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 18:51, Son Güncelleme:

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den uyarı niteliğinde açıklama!

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den uyarı niteliğinde açıklama!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, dün oynanan Euro 2020 maçında meydana gelen şoke edici olaylar üzerine bir açıklamada bulundu.

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Sofya'da oynanan Bulgaristan - İngiltere maçına Bulgar tararftarların ırkçı tezahüratları damga vurdu. Statta ırkçı tezahüratların durması için anons yapıldı ve maç tatil edilme noktasına geldi. 90 dakika 6-0 İngiltere üstünlüğüyle son bulurken, Bulgaristan kötü bir prestij örneği verdi.

Bu bağlamda UEFA'dan Bulgaristan Futbol Federasyonu'na ağır bir ceza kararının iletilmesi bekleniyor.

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Konu ile ilgili isim vermeden açıklama yapan Ceferin, "Milliyetçiliğin yükselişi beraberinde kabul edilemez davranışlara yol açtı." diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"UEFA, Maçlarda ırkçılığın önüne geçmek adına Avrupa'da Irkçılığa Karşı Futbol (FARE) ile yakın ilişkiler içersinde. UEFA'nın yaptırımları maçlarımızda ırkçılığa karışanlara karşı uygulanır. UEFA, ırkçı davranıştan ötürü bir futbolcuya 10 maç men cezası veren tek kuruluştur. İnanın bana, UEFA bu illeti futboldan temizlemek için her şeyi yapmaktadır. Bu konudaki çabalarımız durmaksızın sürüyor ve her zaman için çözüm opsiyonlarımızı güçlendirmeliyiz"

"Bunun yanı sıra futbol ailesi, hükümetleriyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma içine girerek ırkçılığı marjinal hale getirmek ve onu toplumdan dışlamak mecburiyetindeler. Başlı başına futbol ailesi problemi çözemez. Yol almamız için birlikte mücadele vermemiz gerekiyor"

 

 

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