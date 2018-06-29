UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Türk futbolu çok iyi bir lidere sahip

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, CNN Türk’te ‘UEFA Başkanı Özel’ programına katılarak Cem Yılmaz ve Uğur Önver’in sorularını yanıtladı. Ceferin, Galatasaray’ın Finansal Fair Play (FFP) konusunda UEFA ile yaptığı anlaşmanın yeniden değerlendirilecek olmasının sık rastlanan bir durum olduğunu belirterek, “Buna büyük bir anlam yüklememek lazım. Dosyaya bakacaklar ve bir revize gerekip gerekmediğine karar verecekler. Anlaşma aynen devam ediyor. Bunu biliyoruz çünkü hakem kurulu herhangi bir şey yapmadı ve değişiklik talep etmedi” diye konuştu.

Türkiye’nin EURO 2024 gibi büyük organizasyonları başarıyla yapabileceğini söyleyen Ceferin, “Türk futbolu adına çok iyimserim. Tüm dünyada tanınan ciddi iş adamlarının kulüplerde başa geçmesi beni sevindiriyor” dedi.

TÜRK FUTBOLU ÇOK İYİ BİR LİDERE SAHİP

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile iyi ilişkiler içinde olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Aramız çok iyidir. Ancak bu iyi ilişkimiz başkan olduğum için değil, bizim dostça bir bağımız vardı ben başkan olmadan da önce. Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı olduğumuz dönemlerden kalma. Türkiye Futbol Federasyonu olarak iyi bir lidere sahipsiniz. İşlerini çok iyi ve düzgün yapıyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu’na güvenimiz sonsuz.”

TFF'YE GÜVENİMİZ SONSUZ

Şartlar çok uygun. TFF'ye güvenimiz sonsuz. Bu organizasyonu hakkıyla yapacaklardı. Fazla fazla otelleriniz var, havaalanlarınız var. Olması gereken her şeye sahipsiniz. Bunu daha güzel kılan bir şey de, stada Dünya tarihinin en önemli politikacılarından birinin adı verilmiş. Türkiye her halükarda bu tür organizasyonların altından kalkabilecek kapasiteye sahip. Sporda en büyük organizasyon Şampiyonlar Ligi. Super Bowl'dan bile büyük. 2024'e gelince de... Bununla ilgili bir yorumda bulunmak istemiyorum. Çok erken olduğunu düşünüyorum. Sanki iki çocuğum yarışıyormuş gibi hissediyorum. Kin kaybederse yazı olacak. Türkiye büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek seviyede. İki tarafında da gerekli yeterliliği göstereceğinden eminim. Bir görüşüm olsa dahi yorum yapmazdım. Şartların yerine getirilip getirilmediğini görmedim. Bu çok hassas bir süreç.

YENİDEN ADAY OLACAĞIM

2019'da başkanlığa aday olacağım. FIFA ile ilgili bir planım yok. UEFA müthiş bir organizasyon, burada olmaktan çok mutluyum. Desteklediğimiz bir FIFA başkanı var zaten. Birçok şeyle mücadele etmek zorunda kaldım. Dengemi sarsacak kadar büyük bir olay yaşamadım.

Birkaç Türk derbisi seyrettim. Çok çılgın ve coşkulu bir taraftarınız var. Birçok yi takıma sahipsiniz. Büyük liglerde kariyerini biten oyuncular yerine kendi oyuncularınıza odaklanmalısınız. Büyük bir takımda kariyerini bitiren bir oyuncuyu Türkiye'de görmek bana biraz tuhaf geliyor.

Ceferin, adı moderatörlerce zikredilen 5 oyuncu ile ilgili de görüşlerini şu ifadelerle sıraladı:

Messi: Kalite.

Ronaldo: Hız, güç ve goller

Mesut Özil: Kaliteli, asist yapmak

Muhammed Salah: Geleceğin Messi'si.

Cengiz Ünder: Süperstar olma yolunda. Herkes gibi onun da şansa ihtiyacı var.