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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
CNN Türk
29.06.2018 - 20:32, Son Güncelleme:

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Türk futbolu çok iyi bir lidere sahip

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Türk futbolu çok iyi bir lidere sahip

Galatasaray ile yapılan FFP anlaşmasının yeniden değerlendirilecek olmasının sık rastlanan bir durum olduğunu belirten Ceferin, “Anlaşma sürüyor. Dosyaya bakıp, revizeye gerek olup olmadığına karar verecekler” dedi. Ceferin TFF ile de iyi ilişkilere sahip olduklarını vurguladı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, CNN Türk’te ‘UEFA Başkanı Özel’ programına katılarak Cem Yılmaz ve Uğur Önver’in sorularını yanıtladı. Ceferin, Galatasaray’ın Finansal Fair Play (FFP) konusunda UEFA ile yaptığı anlaşmanın yeniden değerlendirilecek olmasının sık rastlanan bir durum olduğunu belirterek, “Buna büyük bir anlam yüklememek lazım. Dosyaya bakacaklar ve bir revize gerekip gerekmediğine karar verecekler. Anlaşma aynen devam ediyor. Bunu biliyoruz çünkü hakem kurulu herhangi bir şey yapmadı ve değişiklik talep etmedi” diye konuştu.

Türkiye’nin EURO 2024 gibi büyük organizasyonları başarıyla yapabileceğini söyleyen Ceferin, “Türk futbolu adına çok iyimserim. Tüm dünyada tanınan ciddi iş adamlarının kulüplerde başa geçmesi beni sevindiriyor” dedi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Türk futbolu çok iyi bir lidere sahip

TÜRK FUTBOLU ÇOK İYİ BİR LİDERE SAHİP

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile iyi ilişkiler içinde olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Aramız çok iyidir. Ancak bu iyi ilişkimiz başkan olduğum için değil, bizim dostça bir bağımız vardı ben başkan olmadan da önce. Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı olduğumuz dönemlerden kalma. Türkiye Futbol Federasyonu olarak iyi bir lidere sahipsiniz. İşlerini çok iyi ve düzgün yapıyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu’na güvenimiz sonsuz.”

TFF'YE GÜVENİMİZ SONSUZ

Şartlar çok uygun. TFF'ye güvenimiz sonsuz. Bu organizasyonu hakkıyla yapacaklardı. Fazla fazla otelleriniz var, havaalanlarınız var. Olması gereken her şeye sahipsiniz. Bunu daha güzel kılan bir şey de, stada Dünya tarihinin en önemli politikacılarından birinin adı verilmiş. Türkiye her halükarda bu tür organizasyonların altından kalkabilecek kapasiteye sahip. Sporda en büyük organizasyon Şampiyonlar Ligi. Super Bowl'dan bile büyük. 2024'e gelince de... Bununla ilgili bir yorumda bulunmak istemiyorum. Çok erken olduğunu düşünüyorum. Sanki iki çocuğum yarışıyormuş gibi hissediyorum. Kin kaybederse yazı olacak. Türkiye büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek seviyede. İki tarafında da gerekli yeterliliği göstereceğinden eminim. Bir görüşüm olsa dahi yorum yapmazdım. Şartların yerine getirilip getirilmediğini görmedim. Bu çok hassas bir süreç. 

YENİDEN ADAY OLACAĞIM

2019'da başkanlığa aday olacağım. FIFA ile ilgili bir planım yok. UEFA müthiş bir organizasyon, burada olmaktan çok mutluyum. Desteklediğimiz bir FIFA başkanı var zaten. Birçok şeyle mücadele etmek zorunda kaldım. Dengemi sarsacak kadar büyük bir olay yaşamadım.

Birkaç Türk derbisi seyrettim. Çok çılgın ve coşkulu bir taraftarınız var. Birçok yi takıma sahipsiniz. Büyük liglerde kariyerini biten oyuncular yerine kendi oyuncularınıza odaklanmalısınız. Büyük bir takımda kariyerini bitiren bir oyuncuyu Türkiye'de görmek bana biraz tuhaf geliyor.

Ceferin, adı moderatörlerce zikredilen 5 oyuncu ile ilgili de görüşlerini şu ifadelerle sıraladı: 

Messi: Kalite.

Ronaldo: Hız, güç ve goller

Mesut Özil: Kaliteli, asist yapmak

Muhammed Salah: Geleceğin Messi'si.

Cengiz Ünder: Süperstar olma yolunda. Herkes gibi onun da şansa ihtiyacı var.

 

 

 

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