UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor!
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları yarın yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi maçlarının tamamı TSİ 22.05'te başlayacak. Çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
22.05 CSKA Moskova (Rusya) - Arsenal (İngiltere) (1-4)
22.05 Sporting Lizbon (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya) (0-2)
22.05 Salzburg (Avusturya) - Lazio (İtalya) (2-4)
22.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Leipzig (Almanya) (0-1)
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