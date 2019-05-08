UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor!
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında bu sezon adını finale yazdıracak takımlar, yarın TSİ 22.00'de başlayacak maçların ardından belli olacak.
İngiliz ekibi Chelsea, 1-1 biten ilk karşılaşmanın rövanşında, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını ağırlayacak.
İspanyol kulübü Valencia ise İngiltere'de 3-1 yenildiği Arsenal'i konuk edecek.
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