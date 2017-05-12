UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde rövanş maçları oynandı ve finalin adı Manchester United-Ajax oldu.
İlk maçı deplasmanda 0-1 kazanan Manchester United, evinde Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı ve adını finale yazdırdı. Manchester United'ın tek golünü 17.dakikada Fellaini kaydederken Celta Vigo'nun sayısı 85'te Facundo Roncaglia'dan geldi.
LYON UMUTLANDI BAŞARAMADI!
Temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale çıkan Lyon ise 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşını evinde 3-1 kazansa da final biletini Ajax'a kaptırdı. 27.dakikada Dolberg'in golüyle 1-0 geriye düşen Lyon yıldızı Lacazette ile 45 ve 45+1'de 2 gol bularak öne geçti. 83'te Ghezzal ile bir gol daha bulan Lyon rakibinin 10 kişi kalmasıyla umutlandı ama maçı uzatmaya götürecek 4. golü bulamadı.
24 Mayıs 2017 tarihinde İsveç'in Stockholm şehrinde oynanacak final karşılaşmasına Friends Arena ev sahipliği yapacak.
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