UEFA Avrupa Ligi'nde finale doğru
UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal ile karşılaşacak Chelsea, finale yenilgisiz geldi.
İtalyan teknik adam Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea, kulüpler düzeyinde Avrupa'nın 2 numaralı kupasında grup aşamasından itibaren 14 maça çıktı.
L Grubu'nda tek puan kaybını deplasmanda Mol Vidi ile berabere kalarak yaşayan "Maviler", organizasyondaki diğer beraberliklerini ise yarı finalde
Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile iki maçta da 1-1 beraberlikle aldı.
- En golcüsü Giroud
İngiliz ekibinin bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcusu Fransız yıldızı Olivier Giroud oldu. Fransız futbolcu, Avrupa Ligi'nde takımına 10 gol kazandırdı. Pedro Rodriguez, Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi dörder, Willian 3, Ross Barkley ve Marcos Alonso ikişer gol kaydetti.
- Finale kadar yaptığı maçlar
Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi'nde finale gelene dek yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
Tur Maç Sonuçlar
L Grubu Chelsea-PAOK 1-0, 4-0
L Grubu Chelsea- Mol Vidi 1-0, 2-2
L Grubu Chelsea-BATE Borisov 3-1, 1-0
Son 32 Chelsea-Malmö 2-1, 3-0
Son 16 Chelsea-Dinamo Kiev 3-0, 5-0
Çeyrek final Chelsea- Slavia Prag 1-0, 4-3
Yarı final Chelsea-Eintracht Frankfurt 1-1, 1-1 (penaltılarla 4-3)
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