UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eleyerek adını Play-Off turuna yazdırdı. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için karşılaşacağı rakibi Makedonya'dan Vardar oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Sturm Graz'ı eleyerek play-off'a yükselmeyi başaran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Kuraya seribaşı olarak katılan Fenerbahçe, play-off turunda Makedonya takımlarından Vardar ile eşleşti.

Fenerbahçe - FK Vardar eşleşmesinin ilk maçı 17 Ağustos Perşembe günü Makedonya'da oynanacak. Rövanş 24 Ağustos'ta Kadıköy'de.

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F.BAHÇE'NİN RAKİBİ VARDAR'I TANIYALIM...

Kadro değeri 10 milyon Euro olan Vardar Skopje’yi bir dönem Diyarbakırspor forması da giyen Goce Sedloski çalıştırıyor.

Makedon liginde 4-2-3-1 sistemini tercih eden teknik adam, çıktığı 74 maçta 52 galibiyet, 14 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

2016-17 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Vardar Skopje’de en dikkat edilmesi gereken ikili Brezilyalı futbolcular Juan Felipe ve Jonathan Balotelli.

Kadrosunda dışarıdan sadece 7 futbolcu bulunduran Makedon temsilcisi bugüne kadar Avrupa’da önemli bir başarı elde edemedi. 10 kez lig, 5 kez kupa şampiyonluğu yaşayan ekip 1 kez de Yugoslavya Kupası’nı müzesine götürmeyi başardı.

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