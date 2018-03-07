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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol UEFA Avrupa Ligi'nde erken final: Milan - Arsenal
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Futbol
07.03.2018 - 16:14, Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde erken final: Milan - Arsenal

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan artıyor. Avrupa'nın dev ekipleri son 16 turu ilk maçlarında avantajlı skor elde etme peşinde olacak. Turun en dikkat çekici karşılaşması ise erken final niteliğindeki Milan - Arsenal mücadelesi...

San Siro'da oynanacak mücadelede Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği İtalyan devi Milan, Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan ve şampiyonluk yarışında geriye düşen Mesut Özil'li Arsenal'i ağırlayacak. Fransız Clement Turpin'in düdük çalacağı maç yarın TSİ 21.00'de başlayacak. Milan, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu 11 puanla lider bitirmiş ve son 32 turunda da Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad'ı eleyerek son 16 turunda Arsenal'in rakibi olmuştu. Avrupa Ligi H Grubu'nu 13 puanla lider bitiren Arsenal ise son 32 turunda İsveç takımı Östersunds'u geçmişti.

NURİ VE ÖMER'Lİ DORTMUND, TUR İÇİN AVANTAJLI BİR SKOR PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nde Nuri Şahin ve Ömer Toprak'lı Borussia Dortmund, Salzburg karşısında son 16 turu ilk maçında çeyrek finale çıkmak için avantajlı bir skor elde etmek istiyor. TSİ 21.00'de başlayacak mücadeleyi Sloven Slavko Vincic yönetecek. Şampiyonlar Ligi H Grubu'nu 3'üncü bitirerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme şansı yakalayan Alman ekibi, son 32 turunda da İtalya'nın Atalanta ekibini turnuvanın dışına itmişti. Salzburg ise Avrupa Ligi'nde I Grubu'nu lider bitirmiş ve son 32 turunda İspanyol takımı Real Sociedad'ı geçerek Dortmund'un rakibi olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarının programı şu şekilde:

21.00 Milan - Arsenal
21.00 Borussia Dortmund - Salzburg
21.00 CSKA Moskova - Olimpik Lyon
21.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova
23.05 Sporting Lisbon - Viktoria Plzen
23.05 Marsilya - Athletic Bilbao
23.05 Lazio - Dinamo Kiev
23.05 RB Leipzig - Zenit

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