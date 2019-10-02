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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.10.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları ne zaman?

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UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı start alıyor. Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un mücadele ettiği Avrupa Ligi gruplarının ikinci haftasında 24 karşılaşma oynanacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak. UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta maçları 3 Ekim Perşembe günü oynanacak. İşte, Avrupa Ligi'nde haftanın maç programı...

İkinci haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da İngiltere'nin Wolverhampton ekibini ağırlayacak. İki müsabaka da saat 19.55'te başlayacak.

Trabzonspor ise C Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'nin Basel takımını saat 22.00'de konuk edecek.

Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

17.50 Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan)

19.55 Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya)

19.55 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz)

19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya)

19.55 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan)

19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)

19.55 Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika)

19.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

19.55 Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya)

19.55 Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere)

19.55 Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya)

19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)

22.00 Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.00 Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre)

22.00 Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya)

22.00 Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda)

22.00 Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya)

22.00 Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika)

22.00 Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

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