UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları heyecanı başlıyor. Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un mücadele ettiği Avrupa Ligi gruplarının üçüncü haftasında 24 Ekim'de toplam 24 karşılaşma oynanacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 24 Ekim'de 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak. İşte, aralarında temsilcilerimize ait maçlarında olduğu UEFA Avrupa Ligi programı...
Üçüncü haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Avusturya'nın Wolfsberger, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da Portekiz'in Braga ekibini ağırlayacak. İki müsabaka da saat 19.55'te başlayacak.
Trabzonspor ise C Grubu'ndaki üçüncü maçında Rusya'nın Krasnodar takımını saat 22.00'de konuk edecek.
Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
19.55 Karabağ (Azerbaycan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
19.55 Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya)
19.55 Young Boys (İsviçre) - Feyenoord (Hollanda)
19.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Espanyol (İspanya)
19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Ferencvaros (Macaristan)
19.55 Gent (Belçika) - Wolfsburg (Almanya)
19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Olexandriya (Ukrayna)
19.55 Roma (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
19.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Wolfsberger (Avusturya)
19.55 Slovan Bratislava (Slovakya) - Wolverhampton (İngiltere)
19.55 Beşiktaş (Türkiye) - Braga (Portekiz)
19.55 Partizan (Sırbistan) - Manchester United (İngiltere)
19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Astana (Kazakistan)
22.00 Sevilla (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Kopenhag (Danimarka)
22.00 Malmö (İsveç) - Lugano (İsviçre)
22.00 Getafe (İspanya) - Basel (İsviçre)
22.00 Trabzonspor (Türkiye) - Krasnodar (Rusya)
22.00 PSV (Hollanda) - LASK (Avusturya)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Rosenborg (Norveç)
22.00 Rennes (Fransa) - Cluj (Romanya)
22.00 Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Standard Liege (Belçika)
22.00 Arsenal (İngiltere) - Vitoria (Portekiz)
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