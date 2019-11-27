UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta heyecanı
Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un mücadele ettiği Avrupa Ligi gruplarının beşinci haftasında yarın 24 karşılaşma yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.
Beşinci haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda İtalya'nın Roma, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibini ağırlayacak. İki müsabaka, TSİ 20.55'te başlayacak.
Trabzonspor ise C Grubu'ndaki beşinci maçında sahasında İspanyol temsilcisi Getafe ile saat 18.50'de karşılaşacak.
Ligde beşinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
18.50 Krasnodar (Rusya) - Basel (İsviçre)
18.50 Trabzonspor (Türkiye) - Getafe (İspanya)
18.50 Astana (Kazakistan) - Manchester United (İngiltere)
20.55 Feyenoord (Hollanda) - Rangers (İskoçya)
20.55 Young Boys (İsviçre) - Porto (Portekiz)
20.55 Ferencvaros (Macaristan) - Espanyol (İspanya)
20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Ludogorets (Bulgaristan)
20.55 Olexandriya (Ukrayna) - Wolfsburg (Almanya)
20.55 Saint-Etienne (Fransa) - Gent (Belçika)
20.55 Wolfsberger (Avusturya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
20.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Roma (İtalya)
20.55 Braga (Portekiz) - Wolverhampton (İngiltere)
20.55 Beşiktaş (Türkiye) - Slovan Bratislava (Slovakya)
20.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Partizan (Sırbistan)
23.00 Dudelange (Lüksemburg) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Sevilla (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan)
23.00 Lugano (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka)
23.00 Malmö (İsveç) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Rosenborg (Norveç) - LASK (Avusturya)
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - PSV (Hollanda)
23.00 Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya)
23.00 Celtic (İskoçya) - Rennes (Fransa)
23.00 Vitoria (Portekiz) - Standard Liege (Belçika)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
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