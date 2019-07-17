UEFA Avrupa Ligi'nde 3 takım turladı
UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanşlarında, 3 karşılaşma oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 1. ön eleme turu rövanşları, 3 maçla başladı. Cukaricki, Kİ Klaksvik ve CSKA Sofya tur atladı.
1. ön eleme turu rövanşları, yarın oynanacak tek karşılaşmayla devam edecek. Sonuçlar ve ilk maçların skorları şöyle:
Banants (Ermenistan) - Cukaricki (Sırbistan): 0-5 (0-3)
Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Riteriai (Litvanya): 0-0 (1-1)
Titograd (Karadağ) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0 (0-4)
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