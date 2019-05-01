UEFA Avrupa Ligi yarın final maçları ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. 4 takımın final biletini almak için kıyasıya mücadele edeceği yarı final etabı ilk maçlarının ne zaman oynanacağı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi yarın final maçları ne zaman?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final ilk ayağı heyecanı, 2 Mayıs'ta TSİ 22.00'de oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Müsabakalar, beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak. Yarı final eşleşmeleri şöyle:
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Chelsea (İngiltere)
Arsenal (İngiltere) - Valencia (İspanya)
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