UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Rövanş maçları sonunda final bileti alacak ekipler belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları 9 Mayıs Perşembe akşamı oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında bu sezon adını finale yazdıracak takımlar, yarın TSİ 22.00'de başlayacak maçların ardından belli olacak. İşte, maç programı...
İngiliz ekibi Chelsea, 1-1 biten ilk karşılaşmanın rövanşında, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını ağırlayacak. İspanyol kulübü Valencia ise İngiltere'de 3-1 yenildiği Arsenal'ı konuk edecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle