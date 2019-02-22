UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları çekildi! İşte eşleşmeler...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 kuraları çekildi. Son 16 turunun favorisi Chelsea, Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Bir başka favori Sevilla ise Slavia Prag'la eşleşti. Fenerbahçe'nin elendiği Zenit, Villareal ile eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi Benfica, Dinamo Zagreb'e çıktı. İşte tüm eşleşmeler...
Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle oluştu.
İŞTE EŞLEŞMELER
Dinamo Kiev-Chelsea
Frankfurt-Inter
Dinamo Zagreb- Benfica
Napoli - Salzburg
Valencia-Krasnodar
Sevilla - Slavia Prag
Arsenal - Rennes
Zenit - Villarreal
Maçlar Mart'ta
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta yapılacak.
Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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