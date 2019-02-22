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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
22.02.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları çekildi! İşte eşleşmeler...

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UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları çekildi! İşte eşleşmeler...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 kuraları çekildi. Son 16 turunun favorisi Chelsea, Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Bir başka favori Sevilla ise Slavia Prag'la eşleşti. Fenerbahçe'nin elendiği Zenit, Villareal ile eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi Benfica, Dinamo Zagreb'e çıktı. İşte tüm eşleşmeler...

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle oluştu.

İŞTE EŞLEŞMELER

Dinamo Kiev-Chelsea
Frankfurt-Inter
Dinamo Zagreb- Benfica
Napoli - Salzburg
Valencia-Krasnodar
Sevilla - Slavia Prag
Arsenal - Rennes
Zenit - Villarreal

Maçlar Mart'ta

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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