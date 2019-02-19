UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları ne zaman?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu rövanş maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Bu kapsamda, Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray da rövanş maçları için sahaya çıkacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Son 32 turu rövanşında 16 maç yapılacak ve maçların sonunda bir üst tura çıkacak takımlar kesinlik kazanacak. İşte, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçlarına dair detaylar...
Turnuvada Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, ilk maçında sahasında Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup olmuştu. Diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise sahasında Rus ekibi Zenit'i 1-0 mağlup etmişti. Kupada rövanş maçlarının programı şöyle:
20 ŞUBAT
20.00 Sevilla (İspanya)-Lazio (İtalya)
21 ŞUBAT
20.55 Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus)
20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viktoria Plzen (Çekya)
20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
20.55 Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre)
20.55 Salzburg (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)
20.55 Villarreal (İspanya)-Sporting Lizbon (Portekiz)
20.55 Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya)
20.55 Zenit (Rusya)-Fenerbahçe
23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Real Betis (İspanya)-Rennes (Fransa)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Krasnodar (Rusya)
23.00 Genk (Belçika)-Slavia Prag (Çekya)
23.00 Inter (İtalya)-Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Benfica (Portekiz)-Galatasaray
23.00 Chelsea (İngiltere)-Malmö (İsveç)
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