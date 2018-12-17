UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel rakipler
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı başlıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakiplerinin belli olacağı organizasyon, tüm dünyadan canlı takip edilebilecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, muhtemel rakipler ve Fenerbahçe ve Galatasaray'ın katılım sağlayacağı torbalar hakkında bazı bilgiler
UEFA kura çekimi için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray ve grubundan bir üst tura yükselen Fenerbahçe'nin 2.torbadan katılım sağlayacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, canlı yayınla ekran başından takip edilebilecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, çekiliş hakkında bazı bilgiler
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi TSİ 15.00'da gerçekleşecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin Bein Sports tarafından yayınlanması bekleniyor.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY 2.TORBADA
Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girecek.
İLK MAÇLAR 12-14 ŞUBAT TARİHİNDE
Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.
MUHTEMEL RAKİPLER
UEFA Avrupa Ligi kura çekimindeki iki torba şu takımlardan oluşacak:
1. torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Eintracht Frankfurt (Almanya), Genk (Belçika), Inter (İtalya), Napoli (İtalya), Real Betis (İspanya), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya), Valencia (İspanya), Villarreal (İspanya), Zenit (Rusya)
2. torba: Fenerbahçe, Galatasaray, BATE (Belarus), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Krasnodar (Rusya), Lazio (İtalya), Malmö (İsveç), Olympiakos (Yunanistan), Rapid Wien (Avusturya), Rennes (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Slavia Prag (Çekya), Viktoria Plzen (Çekya), Zürih (İsviçre)
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