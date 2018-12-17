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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
17.12.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel rakipler

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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel rakipler

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı başlıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakiplerinin belli olacağı organizasyon, tüm dünyadan canlı takip edilebilecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, muhtemel rakipler ve Fenerbahçe ve Galatasaray'ın katılım sağlayacağı torbalar hakkında bazı bilgiler

UEFA kura çekimi için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray ve grubundan bir üst tura yükselen Fenerbahçe'nin 2.torbadan katılım sağlayacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, canlı yayınla ekran başından takip edilebilecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, çekiliş hakkında bazı bilgiler

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi TSİ 15.00'da gerçekleşecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin Bein Sports tarafından yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY 2.TORBADA

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girecek.

İLK MAÇLAR 12-14 ŞUBAT TARİHİNDE

Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

UEFA Avrupa Ligi kura çekimindeki iki torba şu takımlardan oluşacak:

1. torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Eintracht Frankfurt (Almanya), Genk (Belçika), Inter (İtalya), Napoli (İtalya), Real Betis (İspanya), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya), Valencia (İspanya), Villarreal (İspanya), Zenit (Rusya)

2. torba: Fenerbahçe, Galatasaray, BATE (Belarus), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Krasnodar (Rusya), Lazio (İtalya), Malmö (İsveç), Olympiakos (Yunanistan), Rapid Wien (Avusturya), Rennes (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Slavia Prag (Çekya), Viktoria Plzen (Çekya), Zürih (İsviçre)

 

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