UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta yapılacak?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek olan kura çekiminin saati belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta yapılacak?
Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta yapılacak?
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta yapılacak.
Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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