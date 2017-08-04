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UEFA - Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde bugün kura çekimi heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe dün akşam Sturm Graz ile evinde 1-1 berabere kalarak bir üst tura kalma hakkını elde etti. Başakşehir ise Club Brugge'u rahat geçerek turu atladı. Şimdi merakla UEFA Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri bekleniyor. Peki Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta başlayacak?

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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Sturm Graz'ı eleyen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Sturm Graz ile sahasında 1-1 berabere kalarak Play-Off turuna kaldı. 

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Club Brugge'u eleyerek play-off'a yükselmeyi başaran

Medipol Başakşehir'in rakibi TSİ 13.00'te çekilecek kurada belli olacak Kura çekimi Tivibuspor kanalından ekranlara gelecek.. İşte Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri;

Napoli (İtalya)

Sevilla (İspanya)

CSKA Moskova (Rusya)

Liverpool (İngiltere)

Sporting Lizbon (Portekiz) 

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 yendiği Sturm Graz ile bu akşam rövanş maçında karşılaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Sturm Graz ile 1-1 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde turlayan taraf oldu.

Fenerbahçe'nin rakibini belirleyecek olan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün (4 Ağustos 2017) saat 14:00'da başlayacak. Kura çekiminin ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi belli olacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçını 17 Ağustos'ta, rövanşı ise 24 Ağustos'ta yapacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel 6 rakibi şöyle:

ROSENBORG - NORVEÇ
OLEKSANDRIYA - UKRAYNA
İSKENDERBEY - ARNAVUTLUK
ALTACH - AVUSTURYA
VARDAR - MAKEDONYA
SUDUVA - LİTVANYA

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