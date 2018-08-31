CANLI | Beşiktaş, Fenerbahçe, Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile bugün heyecan dolu bir kura heyecanı yaşanıyor. Grup maçlarındaki son engeli de dün akşam geçen Beşiktaş Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanırken, Türkiye Kupası’nı kazandığı için direkt gruplara kalan bir diğer temsilcimiz Akhisarspor son torbadan kura çekimine giriyor. Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi gruplarına 2. torbadan katılıyor.
A GRUBU: Leverkusen Ludogorets
B GRUBU: Salzburg, Celtic
C GRUBU: Zenit, Kopenhag
D GRUBU: Anderlehcht, FENERBAHÇE
E GRUBU: Arsenal, Sporting Lizbon
F GRUBU: Olympiakos, Milan
G GRUBU: Villarreal Rapid Wien
H GRUBU: Lazio, Marsilya
I GRUBU: BEŞİKTAŞ, Genk
J GRUBU: Sevilla, Krasnodar
K GRUBU: Dinamo Kiev, Astana
L GRUBU : Chelsea, Paok
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 1. torba
Sevilla
Arsenal
Chelsea
Zenit
Leverkusen
Dinamo Kiev
BEŞİKTAŞ
Salzburg
Olympiakos
Villarreal
Anderlecht
Lazio
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 2. torba
Sporting Lizbon
Ludogorets
Kopenhag
Marsilya
Celtic
PAOK
Milan
Genk
FENERBAHÇE
Krasnodar
Astana
Rapid Wien
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 3. torba
Real Betis
Qarabağ
BATE Borisov
Dinamo Zagreb
Leipzig
E. Frankfurt
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 4. torba
Apollon
Rosenborg
Vorskla Poltava
Slavia Prag
Jablonec
AEK
Videoton
Glasgow
Dudelange
Spartak Trnava
Sarpsborg
Malmö
S. Moskova
S. Liege
Zürih
Bordeaux
Rennes
Final maçı 29 Mayıs’ta Bakü’de
Türkiye Kupası’nı kazandığı için direkt gruplara kalan bir diğer temsilcimiz Akhisarspor son torbadan kura çekimine girecek. 12 grubun yer alacağı kura çekiminde her torbadan birer takım, 4’erli şekilde bir grubu oluşturacak. Aynı torbada bulunan ve aynı ülkeden olan takımlar grup aşamasında birbirlerine rakip olmayacak. Grup maçları 20 Eylül’de başlayacak ve 13 Aralık’ta sona erecek. İlk iki sırayı alanlar bir üst tura çıkacak. Final maçı ise 29 Mayıs 2019’da Azerbaycan’ın Başkent’i Bakü’de bulunan Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
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