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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
31.08.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

CANLI | Beşiktaş, Fenerbahçe, Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oluyor

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CANLI | Beşiktaş, Fenerbahçe, Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile bugün heyecan dolu bir kura heyecanı yaşanıyor. Grup maçlarındaki son engeli de dün akşam geçen Beşiktaş Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanırken, Türkiye Kupası’nı kazandığı için direkt gruplara kalan bir diğer temsilcimiz Akhisarspor son torbadan kura çekimine giriyor. Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi gruplarına 2. torbadan katılıyor.

A GRUBU: Leverkusen Ludogorets

B GRUBU: Salzburg,  Celtic

C GRUBU: Zenit, Kopenhag

D GRUBU: Anderlehcht, FENERBAHÇE

E GRUBU: Arsenal, Sporting Lizbon

 F GRUBU: Olympiakos, Milan

G GRUBU: Villarreal Rapid Wien

H GRUBU:  Lazio, Marsilya

I GRUBU: BEŞİKTAŞ, Genk

J GRUBU: Sevilla, Krasnodar

K GRUBU: Dinamo Kiev, Astana

L GRUBU : Chelsea, Paok

 

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 1. torba

Sevilla

Arsenal

Chelsea

Zenit

Leverkusen

Dinamo Kiev

BEŞİKTAŞ

Salzburg

Olympiakos

Villarreal

Anderlecht

Lazio

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 2. torba

Sporting Lizbon

Ludogorets

Kopenhag

Marsilya

Celtic

PAOK

Milan

Genk

FENERBAHÇE

Krasnodar

Astana

Rapid Wien

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 3. torba

Real Betis

Qarabağ

BATE Borisov

Dinamo Zagreb

Leipzig

E. Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 4. torba

Apollon

Rosenborg

Vorskla Poltava

Slavia Prag

AKHİSARSPOR

Jablonec

AEK

Videoton

Glasgow

Dudelange

Spartak Trnava

Sarpsborg

Malmö

S. Moskova

S. Liege

Zürih

Bordeaux

Rennes

Final maçı 29 Mayıs’ta Bakü’de

Türkiye Kupası’nı kazandığı için direkt gruplara kalan bir diğer temsilcimiz Akhisarspor son torbadan kura çekimine girecek. 12 grubun yer alacağı kura çekiminde her torbadan birer takım, 4’erli şekilde bir grubu oluşturacak. Aynı torbada bulunan ve aynı ülkeden olan takımlar grup aşamasında birbirlerine rakip olmayacak. Grup maçları 20 Eylül’de başlayacak ve 13 Aralık’ta sona erecek. İlk iki sırayı alanlar bir üst tura çıkacak. Final maçı ise 29 Mayıs 2019’da Azerbaycan’ın Başkent’i Bakü’de bulunan Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

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