UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? Chelsea Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz devi kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek. Final maçı kapsamında Chelsea ve Arsenal, Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Chelsea Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu kupası, 29 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Dev organizasyonun finalinde İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal, kupayı taraftarlarına armağan etmek için sahada mücadele edecek. İşte, Chelsea Arsenal maçına ilişkin ayrıntılar...
UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buluyor. Finalde İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Maç beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.
Karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Rocchi'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Lorenzo Manganelli yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniele Orsato.
Arsenal zorlu maçın çalışmalarını Bakü'de sürdürüyor...
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