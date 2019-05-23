UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? Chelsea Arsenal maçı için geri sayım başladı
UEFA Avrupa Ligi final maçı ile Avrupa'nın ikinci büyük kupasında en büyüğün kim olduğunu gösterecek olan Chelsea ve Arsenal, çetin bir mücadele geçirecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi final maçında Chelsea ve Arsenal ne zaman karşılaşacak? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Chelsea ve Arsenal UEFA Avrupa Ligi final maçı kapsamında Azerbaycan'da karşı karşıya gelecek. Her iki takım taraftarının da hazır bulunacağı karşılaşmada, her iki İngiliz kulübünün taraftarı da tribünde yerini alacak. Peki, Chelsea Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
CHELSEA ARSENAL AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?
UEFA Avrupa Ligi Final maçı kapsamında Chelsea ve Arsenal Azerbaycan'da karşı karşıya gelecek. 29 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'da canlı izlenebilecek olan karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ise Bein Sports olacak.
Premier Lig ekibi Chelsea'de Arjantinli kaleci Willy Caballero'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı.
Chelsea Kulübü, 37 yaşındaki kaleci Caballero'nun sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Caballero, Temmuz 2017'de transfer olduğu Chelsea'de şu ana kadar 23 maça çıktı.
MKHİTARYAN BAKÜ'YE GÖTÜRÜLMÜYOR
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan'ı UEFA Avrupa Ligi finaline götürmeme kararı aldı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Chelsea ile 29 Mayıs Çarşamba günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacakları UEFA Avrupa Ligi finaline 30 yaşındaki Ermeni futbolcu Mkhitaryan'ın götürülmeyeceği kaydedildi.
Bütün opsiyonların Mkhitaryan ve ailesiyle masaya yatırıldığının belirtildiği açıklamada, takımın en önemli futbolcularından Mkhitaryan'ın finalde forma giymemesinin takım açısından büyük kayıp olacağı aktarıldı.
Ermeni futbolcu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal formasıyla 11 maça çıktı.
Ligi beşinci sırada tamamlayan Arsenal, finalde Chelsea'yi mağlup etmesi halinde gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.
HAZARD DORTMUND'TA
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Belçikalı kanat oyuncusu Thorgan Hazard'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Borussia Mönchengladbach'taki kontratının bitmesine bir sezon kalan 26 yaşındaki Thorgan Hazard ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Thorgan Hazard'ın bonservis bedeline ilişkin açıklama yapılmadı ancak Alman basını, transferin 25 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.
Chelsea'nin, 2012 yazında ağabeyi Eden Hazard gibi bonservisini aldığı Belçikalı milli futbolcu, 2 sezon boyunca ülkesinin Zulte Waregem, 5 sezon boyunca da Almanya'nın Borussia Mönchengladbach kulübünde oynadı.
Thorgan Hazard, Borussia Mönchengladbach formasıyla 182 maçta 46 gol kaydetti.
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