UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Rövanş maçları sonunda yarı final bileti alacak ekipler belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları ne zaman?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 4'e kalacak takımlar, 18 Nisan'da TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş karşılaşmalarının ardından belli olacak. Çeyrek final eşleşmeleri ve ilk maçların skorları şöyle:
Chelsea (İngiltere) - Slavia Prag (Çekya) (1-0)
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Benfica (Portekiz) (2-4)
Valencia (İspanya) - Villarreal (İspanya) (3-1)
Napoli (İtalya) - Arsenal (İngiltere) (0-2)
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