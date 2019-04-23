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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.04.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

UEFA açıkladı! Beşiktaş zirve yaptı...

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UEFA açıkladı! Beşiktaş zirve yaptı...

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan Beşiktaş Kulübü, toplam 158 milyon Euro gelir elde ederek 5 büyük lig dışındaki takımlar arasında en çok kazanç sağlayan ekip oldu.

2017-2018 sezonunda kazandığı 158 milyon Euro'yla zirvede yer alan Siyah-beyazlıları 2016-2017 sezonunda 128 milyon Euro alan Benfica takip etti.

KPMG Football Benchmark ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 yılda (bu sezon hariç) 5 büyük lig dışında Son 16'ya yükselen takımların gelirlerini inceledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax yoluna devam ederken, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında 5 büyük lig dışında Son 16'ya yükselen takımların gelirleri incelendi. Bu 3 sezonda Basel, Gent, PSV, Benfica (2 kez), Zenit, Porto (2 kez), Shakhtar ve Beşiktaş, Son 16'ya yükselmeyi başardı. Bu takımlar arasından sadece Benfica, 2015-2016 sezonunda çeyrek finale adını yazdırmıştı. Bu kulüpler arasında en çok gelir elde eden kulüp ise Beşiktaş oldu.

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BEŞİKTAŞ GİBİ KAZANAN BAŞKA TAKIM YOK
Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir sezon geçirerek Son 16'ya kalan siyah-beyazlılar, toplam 158 milyon Euro gelir etti ve 5 büyük lig dışındaki takımlar arasında en çok kazanç sağlayan ekip oldu. Siyah-beyazlıları 2016-2017 sezonunda 128 milyon Euro alan Benfica takip etti. Benfica, 2015-2016 sezonunda da 126 milyon Euro kazanç sağlamıştı. Geçtiğimiz sezon Son 16'da yer alan Porto ise 106 milyon Euro kazandı.
Son üç sezonda Son 16'ya kalan 5 büyük lig dışındaki takımların gelirleri şöyle:

TAKIM / SEZON / GELİR (Euro)
Beşiktaş: 2017-2018 - 158 milyon
Benfica: 2016-2017 - 128 milyon
Benfica: 2015-2016 - 126 milyon
Porto: 2017-2018 - 106 milyon
Porto: 2016-2017 - 99 milyon
PSV Eindhoven: 2015-2016 - 95 milyon
Basel: 2017-2018 - 72 milyon

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"Mucizevi bir golle kazandık"Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor'u Burak Yılmaz'ın olağanüstü golüyle yendiklerini ancak takımının oyunundan memnun olmadığını söyledi.
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UEFA açıkladı Beşiktaş zirve yaptı...

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