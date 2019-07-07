Udoh: "F.Bahçe’den teklif almadım"
Fenerbahçe forması giydiği 2015-2017 yılları arasında taraftarın sevgilisi olan, Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğu kazanan ve Final Four’un en değerli oyuncusu seçilen Ekpe Udoh, geri dönmesiyle ilgili açıklamada bulundu.
Utah Jazz’den ayrılan ve halen boşta olan Udoh, Twitter üzerinden bir taraftarın, “Anadolu Efes‘le anlaştığını düşünüyorum. Bu yüzden ‘Fenerbahçe beni istemedi, beni suçlamayın.’ diyerek Fenerbahçe taraftarlarını manipüle etmeye çalışıyorsun. Umarım Anadolu Efes’e transfer haberini duymayız ve Fenerbahçe efsanesi olarak kalırsın” sözleri üzerine kısa bir açıklama yaptı.
32 yaşındaki basketbolcu, “Kimseyle anlaşmadım. Fenerbahçe’den teklif almadım” dedi.
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