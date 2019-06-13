"Ucuz goller yedik"
Milli Takım Teknik Direktörü, İzlanda karşısında alınan yenilgiden gerekli dersleri çıkaracaklarını ancak genel anlamda ekibinden memnun olduğunu dile getirdi.
iZlANDA önünde alınan 2-1’lik yenilginin teknik analizini yapan Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, duran toplardan goller yemenin kendisini üzdüğünü belirtirken, “Bir bahane arayışında değilim. Ancak duran toplarda savunma önlemlerini almakta saha içinde yetersiz kaldık. Bu konuda gerekli dersleri çıkarıp, hatalarımızı tekrarlamayacağız” dedi.
MAZERET DEĞİL AMA...
Karşılaşma öncesi yaşanan sıkıntıların ve uzun uçak yolculuğunun da kendilerini olumsuz etkilediğini söyleyen Güneş, “Bunlar yenilmemize mazeret diye söylemiyorum. Fakat gerçekte de bu olumsuzlukları yaşadığımız açık. Her durumda bu ekibin geleceğinin parlak olduğunu ve bizi güzel günlerin beklediğini söyleyebilirim” şeklinde konuştu.
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