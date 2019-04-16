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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.04.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Uçuş Günü'nde yarışacak takımlar belli oldu

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Uçuş Günü'nde yarışacak takımlar belli oldu

Birincinin pilotluk eğitimi ile ödüllendirileceği Uçuş Günü’nde yer alma hakkı kazanan 40 takım belirlendi.

Birincinin pilotluk eğitimi ile ödüllendirileceği Red Bull Uçuş Günü’nde yer alma hakkı kazanan 40 takım belirlendi.

Red Bull'dan yapılan açıklamayla, şirket, 6 yıl aradan sonra 30 Haziran'da Caddebostan sahilinde İstanbul’u tekrar kanatlar altına almaya hazırlanan 4. Red Bull Uçuş Günü’nde yarışacak takımlar belli oldu.

Türkiye'nin en büyük uçuş gününde, dörder kişiden oluşan ve çizimleri, aralarında uçak mühendisleri ve tasarımcıların olduğu uzman jüri tarafından beğenilen 40 takım, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla yüz binlerce kişinin önünde uçmaya çalışacak.

Amatör uçuş tutkunlarını bir araya getirecek 4. Red Bull Uçuş Günü’ne katılmaya hak kazanan takımların birbirinden yaratıcı uçuş aracı taslak çizimlerine “redbull.com/ucusgunu” adresinden erişilebiliyor.

Birincilik ödülü pilotluk eğitimi

Red Bull Uçuş Günü’nde jüriyi etkileyerek birinci olan takım, pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşarak pilotluk eğitimi ödülü kazanacak.

Organizasyonda ikinci olan takım Red Bull Air Race'i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama, üçüncü olan takım ise Salzburg Hangar-7'de Flying Bulls ile Uçuş Deneyimi şansına kavuşacak.

Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım ise dünya turu bileti özel ödülünü kazanacak.

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