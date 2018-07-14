Üçüncülük maçına tartışılan İranlı! MBS1 fırsatı...
Geçtiğimiz yıl, FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda VAR incelemesini reddetmesi çok tartışıldı. "Belçika-İngiltere" arasındaki "üçüncülük" maçını yönetecek İranlı Alireza Faghani'ya göz atalım...
- 1978 doğumlu, eski futbolcu.
- 2012 yılında U19 Asya Şampiyonası’nda (3 maç – 1 kırmızı kart), 2013 yılında ise U20 Dünya Kupası’nda (2 maç – 1 penaltı) yer aldı.
- 2014 Asya Şampiyonlar Ligi finali (4 sarı kart), 2015 Asya Kupası finali (5 sarı kart), 2015 Kulüpler Dünya Kupası finali (6 sarı kart) ve 2016 Olimpiyat Oyunları finalinde (6 sarı kart) düdük çaldı.
- 2014 Dünya Kupası’nda dördüncü hakem olarak görev aldı, geçen seneki (2017) Konfederasyonlar Kupası’nda Portekiz-Şili (7 sarı kart) maçını yönetti.
- VAR teknolojisinin kullanıldığı maçta Şili’nin penaltısını atladı ve ekranda incelemeyi reddetti, çok tartışma yarattı.
- Rusya'da ise 2 grup 1 de Son 16 maçına çıktı. 15 defa sarı kartına başvurdu, 7 gol çıkan "Fransa-Arjantin" maçında 1 defa da beyaz noktayı gösterdi.
En popüler Dünya Kupası bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle