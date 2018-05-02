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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.05.2018 - 12:03, Son Güncelleme:

Uçar: "İpler bizim elimizde"

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Uçar: "İpler bizim elimizde"

Spor Toto 1. Lig'de 5 Mayıs Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Altınordu'nun futbolcularından Murat Uçar, müsabakayı kazanıp, play-off'a kalmak istediklerini bildirdi.

Murat Uçar, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, son sezonda 2 kez kaybettikleri play-off biletini bu kez alacaklarını belirtti. Ligin ikinci devresinde en fazla puan alan ekiplerden biri olduklarını aktaran Murat Uçar, Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü deplasmanda yenerek kalitelerini ispat ettiklerini kaydetti.

Murat Uçar, ikinci yarıda 12 maçlık çıkışlarının ardından verilen aranın kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Ümraniyespor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor yenilgileri bu aranın ardından geldi. Ancak artık telafisi olmayan noktadayız. İpler bizim elimizde. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanıp tarihimizdeki ilk play-off heyecanını yaşamaya kilitlendik." değerlendirmesinde bulundu.

Hafta sonu taraftarlara büyük iş düşeceğine dikkati çeken Murat Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"En kötü günümüzde bile yanımızda olan bir taraftar grubuna sahibiz. Onların desteğini hissetmek gerçekten güzel bir duygu. Sahip oldukları vefa duygusu ölçülemez. Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığımız maça sadece 6 kişi gelmişlerdi ama mutlu olarak İzmir’e döndüler. Cumartesi günü onlara bu kez play-off mutluluğu yaşatmak istiyoruz."

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