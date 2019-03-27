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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.03.2019 - 07:08, Son Güncelleme:

Uçak kazasında kurtuldu, kalp krizinden öldü

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Uçak kazasında kurtuldu, kalp krizinden öldü

77 kişiden 6 kişinin kurtulabildiği 2016 yılındaki kazadan kurtulan isimlerden 45 yaşındaki gazeteci Rafael Henzel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Brezilya ekibi Chapecoense takımını taşıyan uçağın düşmesi spor dünyasının en üzücü olaylarından biri olarak tarihe geçmişti.

77 kişiden 6 kişinin kurtulabildiği 2016 yılındaki kazadan kurtulan isimlerden 45 yaşındaki gazeteci Rafael Henzel, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Henzel'in arkadaşlarıyla oynadığı futbol maçının ardından kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Brezilya Ligi ekiplerinden Chapecoense takımının teknik heyet ve oyuncuları dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak dağlık araziye düşmüş, 71 kişi yaşamını yitirmişti.

Cardiff Cityden flaş Sala açıklaması
Cardiff City'den flaş Sala açıklaması!
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Salanın annesi patladı: Uçağın pilotu...
Sala'nın annesi patladı: Uçağın pilotu...

Nantes forması giyen Emiliano Sala, geçtiğimiz aylarda yaşanan uçak kazası sonucu hayatını kaybetmişti...

Tüm takım golü Sala'ya adadı!Fransa Ligue 1'de Nantes sahasında Nimes'e 4-2 mağlup olurken, ev sahibi takımın futbolcuları, eski takım arkadaşlarını unutmadılar...
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