Uçak kazasında kurtuldu, kalp krizinden öldü
77 kişiden 6 kişinin kurtulabildiği 2016 yılındaki kazadan kurtulan isimlerden 45 yaşındaki gazeteci Rafael Henzel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Brezilya ekibi Chapecoense takımını taşıyan uçağın düşmesi spor dünyasının en üzücü olaylarından biri olarak tarihe geçmişti.
77 kişiden 6 kişinin kurtulabildiği 2016 yılındaki kazadan kurtulan isimlerden 45 yaşındaki gazeteci Rafael Henzel, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Henzel'in arkadaşlarıyla oynadığı futbol maçının ardından kalp krizi geçirdiği belirtildi.
Brezilya Ligi ekiplerinden Chapecoense takımının teknik heyet ve oyuncuları dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak dağlık araziye düşmüş, 71 kişi yaşamını yitirmişti.
Nantes forması giyen Emiliano Sala, geçtiğimiz aylarda yaşanan uçak kazası sonucu hayatını kaybetmişti...
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