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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.09.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman: "Üç puana açız"

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Hikmet Karaman: "Üç puana açız"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Takımın bulunması gereken yerde değiliz. Önümüzde 2 deplasman maçı var. Bu maçlarda her şeyi düzeltebiliriz. Hafta sonu en iyi kadroyu sahaya çıkartıp üç puanla tanışmak istiyoruz. Üç puana açız ve ihtiyacımız var"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, üç puana aç olduklarını ve Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacakları maçta galibiyet için sahada olacaklarını söyledi.

İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Yukatel Denizlispor maçında her şeyi üç puan üzerine kurguladıklarını belirtti.

Uzun süre maçı 1-0 devam ettirdiklerini hatırlatan Karaman, iyi oynadıkları karşılaşmada birçok gol pozisyonuna girdiklerini anımsattı.

Yaklaşık 30 metreden şanssız bir gol yediklerini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"İkinci golü atamadığınız zaman gol yiyorsunuz. Bu, dün Galatasaray maçında da oldu. Bu, bizim gerçek gücümüz değil. Takımın bulunması gereken yerde değiliz. Önümüzde 2 deplasman maçı var. Bu maçlarda her şeyi düzeltebiliriz. Bunun ilk ayağı Konya olacak. Biraz daha sabır ve zamana ihtiyacımız var. Puanı da almamız gerekiyor. Taraftarlar kızgın olabilir. Bizden çok şey bekleyenler de ilk beş hafta itibarıyla karşılığını almamış olabilirler. Bizim bunu yapacak gücümüz ve duruşumuz var. İnşallah Konya'da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Hafta sonu en iyi kadroyu sahaya çıkartıp üç puanla tanışmak istiyoruz. Üç puana açız ve ihtiyacımız var."

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Antrenman

Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

 

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Hikmet Karaman: Üç puana açız

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