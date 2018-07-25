Üç büyüklerden Kaan'a destek!
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri, 17 yıldır epilepsi hastalığıyla mücadele eden Kaan Aydın için düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli taraftarların Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kaan için ihtiyaç duyulan 150 bin liranın toplanması için başlattığı kampanyayı, Twitter hesabından "Fenerbahçeli olmanın her şeyden önce iyi bir insan olmak olduğunu bilen taraftarlarımızın başlattığı #KaanHayatBekliyor hareketine herkesi davet ediyoruz." ifadeleriyle paylaştı.
Galatasaray Kulübü de sarı-lacivertli kulübün duyurusunu da ekleyerek, Twitter hesabından "Kaan’ın umudu hepimizin umudu. Türk spor ailesinin desteğini bekliyoruz. #KaanHayatBekliyor." şeklinde paylaşımda bulundu.
Beşiktaş Kulübü de, 17 yıldır epilepsi hastalığıyla mücadele eden Kaan Aydın için düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.
Siyah-beyazlı kulüp, Fenerbahçe taraftarlarınca, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kaan için ihtiyaç duyulan 150 bin liranın toplanması için başlatılan kampanyaya destek vererek, "#KaanHayatBekliyor. Türkiye'nin en büyük aileleri olarak tüm spor camiası ile birlikte Kaan'a umut oluyoruz." açıklamasında bulundu.
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