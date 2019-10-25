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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.10.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Üç büyükler efsanesi bitiyor mu? Serdar Ali Çelikler değerlendirdi...

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Üç büyükler efsanesi bitiyor mu? Serdar Ali Çelikler değerlendirdi...

Misli.com yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Misli TV'de yayınlanan "10 Dakika" programının yeni bölümünde gündemi sarsacak açıklamalar yaptı. Çelikler, Anadolu takımlarının gelişimini ve üç büyükler efsanesinin son durumunu değerlendirdi...

Süper Lig'in zirvesinde Alanyaspor yer alıyor, hemen arkasında ise Trabzonspor var... Üç büyükler ise daha gerilerde, efsane sezonlar geride mi kaldı? Anadolu takımları neden bu kadar başarılı olmaya başladı?

İşte Çelikler'in Misli TV'deki "10 Dakika" programının yeni bölümünde yaptığı o açıklamalar;

"Anadolu takımları bu kadar yükselirken üç büyükler efsanesi bitiyor mu? Her deplasman, ister ligin dibindeki takım olsun, artık zor geçiyor... 23.5 milyon euro değer biçilen Alanyaspor ligin tepesinde... 70 milyon euro değer biçilen Trabzonspor ikinci sırada!"

"90 milyon euroluk Fenerbahçe, 123 milyon euroluk Galatasaray daha gerilerde... Dolayısıyla üç büyükler efsanesi geride mi kaldı, yeni bir futbol dönemine mi girdik?"

"Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gelene geçene 3-5 atardı, kendi aralarındaki maçlar şampiyonu belirler, Anadolu takımlarına puan kaybetmezlerdi. 90'ların ikinci yarısından itibaren Anadolu takımlarından aldığınız sonuçlar ön plana çıkmaya başladı."

"Madde madde sıralayalım...

1) 2000'li yıllarla birlikte gelişen ekonomide şehirleşen takımların artması. Bursa gibi, Adana gibi, Trabzon gibi şehirleri bir kenara bırakalım, diğer şehirlerdeki tribünlerde büyük takım taraftarları ağırlıkta oluyordu. Artık bu bitti, herkes kendi şehrinin takımını destekliyor. Artık tam anlamıyla deplasmana gidiyorsunuz.

2) Şehirler futbola yatırım yapmaya başladı. Yayın gelirleri eşit dağılmaya başlayınca, takımların ekonomileri de büyümeye başladı. Güçlü, kuvvetli kulüp yapıları oluşmaya başladı.

3) 14 yabancı da kadronda olunca, bunun hepsi iyi olmasın ama 4'ü 5'i iyi oldu mu, iyi yabancıların yanına ligi iyi bilen Türk oyuncuları koydunuz mu, Alanyaspor gibi zirvede yer alıyorsunuz..."

Üç büyükler efsanesi bitiyor mu Serdar Ali Çelikler değerlendirdi...

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