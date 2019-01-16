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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
16.01.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Üç büyükler 30 bin kilometre yol katedecek!

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Üç büyükler 30 bin kilometre yol katedecek!

Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, deplasman maçları için 30 bin 90 kilometre yol yapacak. İkinci yarı en uzun deplasman yolculuğunu ise 12 bin 362 km ile Beşiktaş katedecek.

Spor Toto Süper Lig’de ikinci devrenin perdesi cuma günü oynanacak Akhisarspor-Beşiktaş mücadelesiyle açılacak. Ligin üç büyüklerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, zorlu fikstürlerinde ikinci devrede toplam 30 bin 90 kilometre deplasman yolculuğu yapacak.

En zorlu yolculuk Kartal’da

Beşiktaş, ikinci yarı Akhisarspor, Antalyaspor, Malatyaspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Sivasspor ve Trabzonspor deplasmanlarına çıkacak. Siyah-beyazlılar bu maçlar için toplam 12 bin 362 kilometre yol yapacak. Kartal’ın en uzun deplasmanı ise 2 bin 284 kilometrelik yolculuğuyla Rize olacak.

Deplasmanda en rahat takım Fenerbahçe

Üç büyükler arasında ikinci devre İstanbul dışına en az çıkacak takım ise Fenerbahçe olacak. Sarı-lacivertli takım, 8 deplasman maçının 3’ünü İstanbul takımlarıyla oynayacak. Ersun Yanal ve ekibi geriye kalan Bursaspor, Kayserispor, Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor ve BB Erzurumspor deplasmanlarında ise 6 bin 868 kilometre yol kat edecek.

Aslan’ı Erzurum ve Rize yoracak

İkinci yarı 9 deplasman maçının 7’sini İstanbul dışında oynayacak olan Galatasaray ise Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor, Bursaspor, Konyaspor, Çaykur Rizspor ve Sivasspor deplasmanlarına gidecek. Toplam 10 bin 860 kilometre yol yapacak olan Cimbom’da en uzak deplasman ise 2 bin 468 km ile Erzurum olacak.

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