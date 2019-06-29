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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
29.06.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

U21'de "İspanya-Almanya" finali yarın!

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U21'de "İspanya-Almanya" finali yarın!

Futbolda UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nın finali, İspanya ile Almanya arasında yarın oynanacak.

İtalya ve San Marino'nun ev sahipliği yaptığı, bu yıl 22'ncisi düzenlenen organizasyonun finali, turnuvanın başarılı takımları İspanya ile Almanya arasında oynanacak.

Sırbistanlı hakem Srdan Jovanovic'in düdük çalacağı mücadele, Udine kentindeki Friuli Stadı'nda yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan İspanya, önceki turnuvanın finalinde 1-0 yenildiği Almanya karşısında rövanşı almak için sahaya çıkacak.

Almanya ise 2009 ve 2017'deki şampiyonluklarının ardından aynı başarıyı 3. kez tekrarlamak için mücadele edecek. 

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U21de İspanya-Almanya finali yarın

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