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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Mehmet Türel
08.05.2018 - 14:00, Son Güncelleme:

U21 maçında fair play örneği!

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U21 maçında fair play örneği!

U21 Süper Lig’in 32. haftasında İzmir’de oynanan Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor maçında sahalarda örneğine az rastlanır görüntüler ortaya çıktı.

Müsabakanın 89. dakikasında ev sahibi Göztepe’nin 10 numaralı oyuncusu Serkan Bakan’ın önce direğe vurup, sonra kale alanı içerisine düşen şutuna yardımcı hakem gol kararı verince ev sahibi takım Göztepe 1-0 öne geçti. Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcuların uzun itirazları sonucu hakem kararını değiştirmezken, pozisyonun içerisindeki futbolcu Serkan Bakan fair play örneği sergileyerek hakeme topun çizgiyi geçmediğini söyledi. Ancak müsabakanın hakemi Onur Yayla buna rağmen gol kararını iptal etmedi.

Göztepeli futbolcular bunun üzerine bir fair play davranışına daha imza atarak konuk takım Evkur Yeni Malatyaspor’un santra yapmasının ardından 5 numaralı Burak Kavlak’ın gol atmasına izin verdi. Bu tablo tribünlerden büyük alkış alırken, taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, maçta yaşananların futbolun geleceği açısında umut verici bir durum olduğunu söyledi. Doğandemir, yardımcı hakemin direkten dönen topu gol olarak görmesine anlam veremediklerini belirterek, “Maçta her şey normal seyrinde giderken bir anda Göztepe takımının atağında top direkten döndü. Yardımcı hakem bu pozisyona gol kararı verince, orta hakemde santra noktasını gösterdi. Tabi biz ne olduğunu anlamadık. Pozisyonda vuruşu yapan Serkan Bakan fair play ruhuna uygun bir şekilde gidip hakem topun gol olmadığını söyledi. Ancak hakem gol kararını değiştirmedi. Bunun üzerine Göztepe takımı gayet centilmence durumun tekrar eşitlenmesi için gol atmamıza izin verdi. Bence yaşananlar futbolumuz adına umut verici bir durum” diye konuştu.

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