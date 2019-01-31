U19 Milli Futbol Takımı, Slovenya'ya kaybetti!
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Slovenya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadelede, Slovenya'nın golünü 60. dakikada Dario Kolobaric kaydetti.
Milliler, Slovenya ile 29 Ocak Salı günü oynadığı ilk hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle